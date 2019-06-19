"مرسيدس وحرس".. فيديو لمدرس فلسفة يُثير جدلًا على مواقع التواصل

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كتب- إسلام ضيف:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه أحد مُدرسي مادة الفلسفة وعلم النفس أثناء حضوره مراجعة نهائية للمادة قبيل أداء الطلاب امتحانها.

وظهر بالفيديو الذي نشرته تحمل اسم (المدرس الأستاذ سيد العراقي) اكتظاظ المئات من الطلاب في قاعة بحي الهرم بالجيزة انتظارًا لبدء المراجعة.

وظهر بالفيديو وجود حراسة للمدرس الذي نزل من سيارة "مرسيدس".

وعلقت الصفحة على الفيديو الذي نشرته قائلة: "وللعلم.. المحاضرة كانت خاصة بطلاب العراقي فقط وكانت مجانية.. وكان بها الامتحان هدية".

وأدى طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء، امتحان الفلسفة وعلم النفس بالمحافظات.