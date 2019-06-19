سحب الجنسية المصرية من فلسطينيين لاكتسابها بـ"الغش والكذب"

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين حكوميين بسحب الجنسية المصرية من مواطنين فلسطينيين الأصل؛ بسبب تجنسهما بالجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على الأقوال الكاذبة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نص القراريين الذين حملا رقم 21 و22.

ونص قرارا رئيس الوزراء على أنه "وفق على سحب الجنسية المصرية من ياسر على محمود الجد من مواليد القاهرة 25/8/1977 (فلسطيني الأصل)؛ لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".

ووافق رئيس الوزراء على سحب الجنسية المصرية من محمد حسن فهيد أبو ريدة من مواليد الشرقية 6/9/1975 (فلسطيني الأصل)؛ لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.