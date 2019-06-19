​"القومي للسكان": تراجع مستوى الوفيات بسبب تحسن الخدمات الصحية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن تراجع مستويات الوفيات دليل علي التحسن في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن معدلات البقاء في الستينات كانت تتراوح ما بين الـ40 إلى 41 عامًا، وارتفعت حاليًا لتصل إلى 71.2 سنة للذكور، و74 سنة للأناث.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي؛ لتقييم الأستراتيجية القومية للسكان 2015-2020، بحضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه قال الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال استعراضة نتائج المراجعة التي انتهي إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015-2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، إن دراسة مستويات الوفيات تؤكد الإتجاهات المستمرة لتراجعها على كافة المستويات، حيث بلغت حوالي 22 حالة وفاة لكل 100 مولود خلال فترة الخمس سنوات السابقة على مسح 2014، بالنسبة لمستوى الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار عبد العزيز، إلى انخفاض مستويات الوفيات للاطفال دون الخامسة إلي حوالي 26 حالة وفاة لكل 1000 مولود، وتراجع نسبة وفيات الأمهات في عام 2015 إلى حوالي 33 لكل 100 ألف مولود حي، طبقا لتقديرات المنظمات الدولية.

ونوه عبد العزيز إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لكل من الذكور والإناث بحوالي 1.5 سنة خلال الفترة 2014- 2018، ليصل إلى 71.2 سنة و74 سنة لكل من النوعين على التوالي.