  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع سعر الخبز لـ60 قرشًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    ماذا يحدث في مباريات أمم أفريقيا لو ارتفعت لأكثر من 35 درجة؟

    05:30 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    ماذا يحدث في مباريات أمم أفريقيا لو ارتفعت لأكثر من 35 درجة؟

    الأرصاد

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف رسميًا الجمعة المقبل، وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية، تزامنًا مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

    وأوضحت الهيئة، تركيب محطة رصد لدرجات الحرارة باستاد القاهرة، لقراءة الحرارة، لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي بإيقاف المباراة 3 دقائق كل نصف ساعة إذا تعدت الحرارة 35 درجة.

    ويرصد مصراوي في الفيديو جراف التالي، تعليمات الفيفا وبيان الأرصاد بشأن طقس البطولة.

    الأرصاد فصل الصيف أمم أفريقيا 2019 الطقس استاد القاهرة

    الخبر التالى:

    "الري": 440 مليون جنيه لمشروعات منفذة بقطاع الخزانات والقناطر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان