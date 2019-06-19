ماذا يحدث في مباريات أمم أفريقيا لو ارتفعت لأكثر من 35 درجة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف رسميًا الجمعة المقبل، وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية، تزامنًا مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

وأوضحت الهيئة، تركيب محطة رصد لدرجات الحرارة باستاد القاهرة، لقراءة الحرارة، لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي بإيقاف المباراة 3 دقائق كل نصف ساعة إذا تعدت الحرارة 35 درجة.

ويرصد مصراوي في الفيديو جراف التالي، تعليمات الفيفا وبيان الأرصاد بشأن طقس البطولة.