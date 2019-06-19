رسمياً.. التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

كتبت-ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل؛ لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

وأكد الوزير، في تصريح لمصراوي، أن نتيجة جميع الطلاب تعلن في آن واحد، سواء الذين أدوا الامتحان ورقياً أو إلكترونياً.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الجاري.

وأجريت الامتحانات للطلاب إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوي، تصل للطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، في شكل رسالة أو إشعار.