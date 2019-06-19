لأول مرة منذ 9 سنوات.. الإشغالات السياحية بالصعيد 60%

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة السابق، أن نسب إشغال الفنادق بالأقصر وأسوان، تبلغ حاليًا 60 % على غير المتوقع في سابقة الأولى منذ 9 سنوات، رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشيراً إلى وصول حجوزات الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 80%.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية، اليوم، إن البرتغال وإسبانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة في الصعيد، مشيراً إلى وجود أسواق غير متوقعة مستمرة حتى الآن، مثل السوق الياباني الذي ينشط في فصل الشتاء، ويتوقف تماماً في فصل الصيف طوال السنوات الماضية.

وأوضح أن شهر سبتمبر يشهد انطلاقة جديدة في التدفقات السياحية بجنوب الصعيد من عدة أسواق أبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وعدد من الأسواق الجديدة، موضحاً أن هناك 13 رحلة طيران تأتى من إسبانيا أسبوعيا ومستمرة أيضاً خلال موسم الشتاء المقبل، وهو يعود بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ سنوات بفضل القيادة الرشيدة التي أولت لملف السياحة أهمية كبرى.

ونوه عبدالعال، إلى أن عدم وجود طيران مباشر من أغلب الدول التي ترغب في زيارة الأقصر وأسوان، يؤثر بشكل كبير عل حجم التدفقات السياحية، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه للتذكرة في الموسم الشتوي ما يقلل الطلب على جنوب الصعيد، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين السياحة والطيران لإعادة النظر في تسعير التذاكر.​