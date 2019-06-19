مصر للطيران تسير رحلات مباشرة من المدينة المنورة وجدة إلى شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا.

وحسب بيان، اليوم، من المقرر أن تزيد الرحلات إلى اثنتين أسبوعيًا، بجانب تشغيل رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى كل من الغردقة والأقصر بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت الشركة: "نعمل على تدشين أسواق جديدة مثل خط واشنطن وكيجالي وغيرها وتوسعه شراكتنا واستقبال الطائرات الجديدة التي تدعم خطط الشركة التوسعية من خلال الاستمرار في تحديث الأسطول، مؤشر لوجود نقلة نوعية من حيث الوجهات الجديدة والخدمات والأسعار التنافسية التي تجذب المسافرين".

وأشار البيان، إلى أن الشركة تبدأ في تسيير رحلات من جدة إلى مدينة شرم الشيخ كل يوم خميس على أن تكون أول رحلة اعتبارًا من غد.