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    "خارجية النواب": زيارات السيسي إلى رومانيا وبيلاروسيا بالغة الأهمية

    05:16 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    "خارجية النواب": زيارات السيسي إلى رومانيا وبيلاروسيا بالغة الأهمية

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    قال حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الزيارات التي أجراها الرئيس السيسي مؤخرا إلى بيلاروسيا ورومانيا حققت نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

    وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي حريص على أن تفتح مصر آفاقا جديدة في علاقاتها بدول العالم، مشيرا إلى أن مصر أصبحت في غضون سنوات قليلة من تولي الرئيس السيسي الحكم رقم 1 ضمن قائمة أهم شركاء بيلاروسيا كما تضاعفت حجم السياحة الواردة من هناك إلى مصر بنحو 4 أضعاف.

    وأكد العمدة، أن الرئيس السيسي حرص خلال زيارته إلى رومانيا على تبادل الرؤى مع الجانب الروماني بشأن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني لمواجهة خطر الإرهاب، وهو أمر يؤكد أن مصر عازمة على استكمال جهودها في محاصرة الإرهاب في كل أنحاء العالم.

    وأضاف العمدة: "الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية في العلاقات الخارجية لمصر يشهد بها القاصي والداني".

    السيسي رومانيا بيلاروسيا لجنة العلاقات الخارجية حسام العمدة

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