رئيس مصر للطيران يشارك في معرض باريس الدولي للطائرات

كتب- طه عبيد:

شارك الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في فعاليات معرض الطيران الدولي بباريس، والذي تم افتتاحه أول أمس للعارضين بينما يفتح أبوابه للجمهور بدءًا من غد وحتى ٢٣ من يونيو الجاري.

يشارك في دورته الـ52 كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها شركتا ايرباص وبوينج، ويركز المعرض هذا العام على إظهار المبادرات الصديقة للبيئة في مجال الطيران المدني، ومن المتوقع أن يصل زوار المعرض إلى ٣٥٠ ألف زائر من المهتمين بهذا الشأن.

وحسب بيان، اليوم، احتفل الطيار أحمد عادل، بانطلاق أولى رحلات الشركة المتجهة من باريس إلى القاهرة على متن بوينج ٧٨٧-٩ دريملاينر أحدث طائرات الشركة، بمشاركة إيهاب غازي مساعد رئيس الشركه القابضه وفريق عمل مكتب الشركة بباريس برئاسة عمرو سامي مدير المكتب ومعتز عوض مدير المحطة وطاقم الركب الطائر للرحلة.

كانت الشركة تسلمت ضمن الصفقة الأخيرة طائرتها الثالثة من هذا الطراز، ومن المنتظر وصول الثلاث طائرات المتبقية خلال الفترة المقبلة.​