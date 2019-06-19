إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفساني

تحت شعار "الألم النفساني زي أي مرض.. له علاج" وبرعاية مؤسسة مصر الخير، أطلق الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفساني ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسانية والتوافق المجتمعي، - بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء-، "الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفساني" بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفساني برئاسة الدكتور ممتاز عبد الوهاب، واتحاد الاطباء النفسانيين العرب، وكل رؤساء اقسام الطب النفساني.

وتحمست شركة جانسن في مصر لرعاية هذه الحملة نظرا لاهتمامها الخاص بزيادة الوعي بالمرض النفساني، وإزالة الوصمة ومحاولة العلاج المبكر، ويمثلها الدكتور رامز محسن فوزي المدير التنفيذي لشمال افريقيا.

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وأوضح الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفساني بكلية طب جامعة عين شمس أن الصحة النفسانية يلزم أن تعد أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، وأولوية في كل بلد من البلدان، كما يلزم توفير العلاج الآمن لمن هم في أمس الحاجة إليه، وفي المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها. وإلى أن يتم ذلك، سيظل المرض النفساني يستنفذ إمكانيات الناس والاقتصاد.

وأشار إلى أن الاستثمار في مجال الصحة النفسانية معقول على ما يبدو من الناحية الاقتصادية، لأن استثمار كل دولار أمريكي واحد في تحسين علاج الاكتئاب والقلق يحقّق عائدات قدرها 4 دولارات أمريكية في ميدان تحسين صحة الفرد وزيادة قدرته على العمل.

وأضاف أن وصمة المرض النفساني وتهميش المريض النفساني والابتعاد عنه ونبذه من الجيران، ونظرة الأطفال له على أنه مجنون ويجب الحذر والابتعاد عنه، والخوف من التقرب إليه، تؤثر بطريقة سلبية وتجعله يفقد ثقته بنفسه.

من جانبه، عبر فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عن سعادته بإطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي بالتعاون مع الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تستهدف تغيير وتصليح المفاهيم المغلوطة والحث على الخروج من عقلية الخرافة والجهل واللجوء الى العقلية العلمية من خلال العمل على هذه الحملة.

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كما أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة التي هي مجال اهتمام المجتمع المدني الآن، ولذلك يجب أن تتعاون مؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني تحت قيادة أستاذ دكتور عكاشة لإزالة هذه الوصمة ومن هنا يأتي دور مؤسسة مصر الخير .

من جانبه، أوضح الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفساني ورئيس الجمعية المصرية للطب النفساني أن من أكبر المشكلات التي تواجه الطب النفساني في المجتمعات العربية حاليا هي انتشار المفاهيم الخاطئة عن الطب النفساني وعن طبيعة المرض النفساني.

وهو ما يسمى بالـ "ستيجما" أو وصمة العار التي ترتبط بالمرض النفساني أو الطبيب النفساني وتمتد إلى المستشفيات النفسانية والمرضى وأقاربهم وأساليب العلاج النفساني.

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والمقصود بالوصمة هو الشعور بالخجل والنقص والرفض وعدم الاهتمام من قبل الآخرين. ولا شك أن الجمعية المصرية للطب النفساني والتي تضم معظم أو كل الأطباء النفسانيين العاملين في مصر والدول العربية تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ولهذا كانت مشاركتنا في هذا العمل القومي الوطني الذي يهدف للقضاء على الخرافات، وسوء الفهم الذي ارتبط بالمرض النفساني ويجعل المريض ينعزل بنفسه ويتأخر علاجه وذهابه للطبيب النفساني مما يقلل من فرص شفائه أو تجعله يلجأ لاستعمال المخدرات كنوع من العلاج الذاتي بالتغلب على مشاكلة النفسانية.

وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن شمال إفريقيا أن نجاح الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي يعتمد على توفر العلاجات المناسبة للمرضى في الوقت المناسب، وأن الشركة تعمل في مجال الصحة النفسية على مدار 50 عامًا.