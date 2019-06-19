​وكيل البرلمان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له

القاهرة - مصراوي

استقبل السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بمطار القاهرة، الأربعاء، جوب بدوجاي رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له.

وأعرب الشريف عن ترحيبه بالضيف، ونقل له تحيات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مؤكداً حرص البرلمان المصري على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية التنزانية عن سعادته بحفاوة الاستقبال، ونقل تحيات الرئيس التنزاني لشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى متانة العلاقات بين البلدين.

وأشاد "بدوجاي" بالدور المصري الكبير في بناء أكبر مشروع سد كهربائي بتنزانيا، الذي تنفذه الشركات المصرية، ودعا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية على مستوى برلماني البلدين.

يذكر أن رئيس البرلمان التنزاني والوفد المرافق له سيشارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم