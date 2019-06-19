"مصر/ تشاد" و"القاهرة/ كيب تاون".. النقل تبحث الربط مع أفريقيا

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل، أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة عملاقة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور وداعمة لجميع المشروعات التي تخدم الشعب المصري ولتطوير الشركات المصرية.

وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن هناك خططًا للربط البري مع الدول الإفريقية مثل طريق "مصر / تشاد" ومحور "إسكندرية/ كيب تاون"، وخط سكة حديد "مصر والسودان".

وتابع البيان، أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم انهاء دراسات المرحلة الأولى له وتتضمن الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط للمرحلة الثانية من الدراسات، إضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري.

وأشار البيان إلى دراسة تطوير شركة الملاحة الوطنية لتشغيل السفن وتدعيمها لزيادة حجم الأسطول، مؤكدة أنه يجرى الإعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحري بوزارة النقل والجهة المناظرة بالدول الإفريقية، وكذلك مذكرات تفاهم مينائية مع عدد من الدول الإفريقية لتشغيل الربط البحري مع الدول الإفريقية.