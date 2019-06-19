3 طلبات إحاطة.. محلية النواب تحاصر محافظ دمياط

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجنيى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن آليات إدارة محافظة دمياط للمواقف، بعد إشكالياتها الكبيرة التي تتضاعف من وقت لأخر دون أي تحركات وسط استياء من جانب المواطنين.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الجلسة، إن الإشكالية التي تتعلق بأن المحافظة "ضيقة للغاية" ومزدحمة جدًا، ولا توجد أماكن بأروقة المحافظة، لافتة إلى أنه يتم العمل على ضبط ملف المواقف بها، والتغلب على العشوائي منها.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المحافظة بالتعاون مع الأمن نقلت المواقف التي تتسبب في إشكاليات للمواطنين وتعتبر سببًا رئيسيًا للزحمة إلا أن السائقين تسببوا في إضراب كبير وأوقفوا مصالح المواطنين ومن ثم تراجعت المحافظة عن ذلك توصية لمدير الأمن.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة للتغلب على هذه الإشكاليات ونقل المواقف كلها للخارج وفق منظومة متكاملة، متوقعة أن يكون ذلك بنهاية أغسطس المقبل، وبنهاية تطبيق الخطة سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بها للاستفادة منها في ملف المواقف بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجيني، إن ملف المواقف من الملفات التي اهتمت بها اللجنة على مدار السنوات الماضية، واللجنة لديها صورة سلبية وغير راضية عما تقدمه الحكومة في هذا الملف، لأنه يهدر أموالًا كثيرة على الدولة المصرية حيث بحسب الأوراق يوجد 2500 موقف عشوائي في مصر مقابل 800 موقف مسجل، وهذه منظومة مختلة بشكل كبير ولابد من مواجهتها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن ما جرى في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة الأثاث بدمياط التي تحتاج لرعاية وعناية كبيرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بمدينة الأثاث الجديدة، التي ستكون رمزًا لصناعة الأثاث، وسيتم العمل على افتتاحها خلال الفترة المقبلة لتكون رمزًا كبيرًا للصناعة المصرية.

وأضافت أنه تم توفير كافة الاحتياجات لها بمشاركة الجهات المختصة ورعاية القيادة السياسية، مؤكدة أنها متكاملة سواء بشأن الورش أو أعمال التسويق وآليات التدريب وغيرها من عمل وحدات سكنية مجاورة للمدنية لتكون محل إٌقامة العاملين.

كما أكدت محافظ دمياط، أنهم يستهدفوا أن تكون بيئة لمدنية متكاملة وبها جميع الأغراض، وتفعيل جميع الإطارات اللوجستية لها، مع إطلاق مرحلة تسويقية لهم لكي يتم تناول الأعمال المقدمة بشكل أكثر انتشارًا ومواكبة التطورات: "عملنا على توفير جميع الإطارات اللوجستية لمدينة الأثاث بما فيها الوحدات السكنية".

وتابعت: "مدينة دمياط كانت تعاني من إشكالية متعلقة بالسماسرة في هذا الإطار ونعمل على مواجهتها من خلال هذه المدنية بالإَضافة إلى السكن حيث لم يوجد في دمياط فندق واحد للنزلاء ومن ثم يتم العمل في مدينة الأثاث على إنشاء فندق، مشيرة إلى التعاون مع الجانب الإيطالي من أجل إقامة أكاديمية للأثاث بمدينة الأثاث.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن هذه المدنية أثيرت حولها العديد من الإشكاليات طوال الفترة الماضية بالبرلمان، ومن ثم مع هذه الجهود والأعمال التي تتم بالفكرة والرؤية الإيجابية لابد أن ندعمها من أجل الأفضل.

وناقشت اللجنة، طلب إحاطة متعلق بنقص المدرسين بدمياط، حيث أكدت المحافظ، أن محافظتها تعاني من عجز بعض التخصصات وليس عجز المدرسين، مشيرة إلى أن كثافة الفصول في دمياط عندما تقارن بالمحافظات الأخرى تكون الأفضل.