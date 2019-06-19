"البحوث الإسلامية" يدرّب الواعظات على توعية السيدات بمناسك الحج

كتب – محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، عقد سلسلة من ورش العمل للواعظات لتأهيلهن على المشاركة في عملية التوعية بالحج في المطارات والموانئ المقرر بدئها خلال الأيام المقبلة بعنوان أعمال الحج والعمرة، لما تمثله من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة، وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له الأربعاء، أن تدريب الواعظات على جانب التوعية بمناسك الحج، يأتي ضمن اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر بزيادة الدور التوعوي للواعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع والتي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات؛ للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أوتفريط.

وأوضح المجمع، أن الورش التي ينظمها المجمع للواعظات يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ، وتركز على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية وفقا لمقتضى الحال وفي إطار أحكام الحج والعمرة وخاصة الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.