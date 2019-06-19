في بيان.. برلماني يطالب باتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة أردوغان

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة أردوغان أمام المحاكمة الجنائية الدولية، على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ودعمه الإرهاب والتطرف فيها.

وأشار المسعود، في بيان اليوم، إلى أن تصريحات أردوغان بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.

وأكد أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين، في العديد من الدول العربية.