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    وزيرة البيئة تناقش إدارة المخلفات الصلبة مع وفد البنك الدولي

    01:57 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    وزيرة البيئة تناقش إدارة المخلفات الصلبة مع وفد البنك الدولي

    وزيرة البيئة تناقش إدارة المخلفات الصلبة مع وفد ال

    كتب- محمد نصار:

    اجتمعت وزيرة البيئة، صباح اليوم، مع وفد البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة التعاون المشترك في مجال البيئة ودعم منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

    واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، مسارات عمل وزارة البيئة من خلال خطط الوزارة للحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية بتطوير البنية التحتية للمحميات ودمج السكان المحليين والقطاع الخاص والشباب في العمل البيئي.

    وأكدت وزيرة البيئة، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحويل العمل البيئي إلى فرصة من خلال عدد من الآليات ومنها معالجة قضايا البيئة بمنظور اقتصادي ورفع الوعي البيئي بتكلفة الممارسات البيئية الخاطئة وكيفية استغلال الموارد بالشكل الأمثل.

    كما استعرضت الوزيرة، استراتيجية وزارة البيئة في مجال إدارة المخلفات الصلبة ومنها الجزء المؤسسي، وإقامة البنية التحتية ومراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير وتخلص، ووضع قانون المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة انتهت من 27 مخططًا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع مختلف فئات المجتمع لتأهيل المجتمع لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة.

    وأكدت آيات سليمان، تطلعها للعمل مع وزارة البيئة واستعداد البنك لدعم العمل البيئي وتقديم الخبراء والمعلومات والتجارب المماثلة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بأجندة مصر لتغير المناخ، وتلوث البيئة البحرية بالبلاستيك.

    البنك الدولي آيات سليمان الشرق الأوسط وزارة البيئة

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