رسميًا.. الحكومة تعلن بدء تنفيذ "حياة كريمة" مطلع العام المالي الجديد

كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بالإشارة إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا؛ تمهيدًا لتطبيقها مطلع العام المالي الجديد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، عند البدء في تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوّهاً إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة في المبادرة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجاً التي تم اختيارها في المبادرة.

وقال مدبولي: الحكومة مهتمة أيضاً بالتجهيز لتنفيذ منظومة التأمين الصحي، في محافظة بورسعيد والتي تأتي ضمن المرحلة الأولي للمحافظات المستهدفة، ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بوضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية، مع ضرورة العمل علي ضبط الأسعار، كما يوجد تكليفات واضحة لمباحث التموين بمتابعة الأسواق المختلفة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر بعد غد، لافتاً إلى أن الدولة اجتهدت في وقت قصير للإستعداد للبطولة، قائلاً: "الحمدلله تم الانتهاء من تطوير الاستادات المحددة للبطولة"، ووجّه الشكر لكل من أسهم في تطوير الاستادات بهذا المستوى المبهر وكذا الاستعداد الجيد على كل المستويات من الجهات المعنية الذي يٌظهر مصر بصورة مشرّفة، متمنياً أن تٌكلل البطولة كلها بتنظيم ناجح.