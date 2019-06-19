بزيادة 10 مليارات جنيه.. "خطة النواب" تعتمد تقرير الموازنة الجديد

كتب- أحمد علي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وإرساله للأمانة العامة للبرلمان للرفعه لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال؛ لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل.

وأقرت اللجنة البرلمانية بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصري بشكل مباشر، وهي الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والنقل والري والأوقاف.

وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومي للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.

بالإضافة إلى دعم وزارة الري والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافي قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه.

كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.