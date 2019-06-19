وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا

كتب- محمد سامي:

عاد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارته لفرنسا، حضر خلالها فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء LE BOURGET، الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من المسؤلين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم.

وحسب بيان اليوم، عبر الصفحة للمتحدث العسكري، على "فيسبوك"، أجرى الفريق أول محمد زكي جولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء المشاركة في المعرض.

والتقى القائد العام، وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا فلورانس بارلى وزير القوات المسلحة، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، ولاسيما فى المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبها أشادت فلورانس بارلى بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

والتقى القائد العام، عددًا من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمه الطيران والفضاء المشاركه في فعاليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكري بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .