من 12 لـ3 عصرًا.. حظر العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، حتى 15 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبيهم ما قد بسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وقالت الوزارة، إنها تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلي أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

وأوضحت أن القرار نص على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

وتابعت: القرار استثنى العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز وأعمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما استثنى القرار عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.