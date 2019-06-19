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    طلب إحاطة بشأن تقدم عاملين بالمصرية للاتصالات للخروج على المعاش

    10:38 ص الأربعاء 19 يونيو 2019
    طلب إحاطة بشأن تقدم عاملين بالمصرية للاتصالات للخروج على المعاش

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بسبب تهافت آلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات على الخروج للمعاش المبكر.

    وأشار النائب، إلى أنه منذ أن وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على برنامج المعاش المبكر الاختياري لترشيد النفقات على المدى المتوسط، وتيسير المرحلة الانتقالية للعاملين بعد التقاعد، وما يزيد عن 6 آلاف عامل تقدموا بطلب للخروج للمعاش المبكر.

    وأكد البلتاجي، أن هذا الأمر يثير التساؤل حول سوء أوضاع العاملين في الشركة ما يدفعهم للخروج للمعاش المبكر، موضحا أن ذلك الأمر يشير إلى الحالة المادية والنفسية السيئة التي يتعرض لها العاملين، وأن المستفيد الحقيقي من موارد الشركة هي فئة معينة، مشيرا إلى أنه لا توجد عدالة في توزيع الموارد.

    مجلس النواب المصرية للاتصالات المعاش المبكر

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