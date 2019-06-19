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    تصل لـ50 ألف جنيه.. جوائز لأفضل محطة سكة حديد بمناسبة أمم أفريقيا

    08:59 ص الأربعاء 19 يونيو 2019
    تصل لـ50 ألف جنيه.. جوائز لأفضل محطة سكة حديد بمناسبة أمم أفريقيا

    محطة سكة حديد

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلن اللواء رفعت حتاته، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إجراء مسابقة تنافسية بين عمال "النظافة والسفر ومديري المواقع" للمحطات والقطارات لأفضل محطة وأفضل قطار من حيث جودة النظافة والخدمات المقدمة، بمناسبة البطولة الأفريقية المقامة في المحافظات.

    وقال حتاتة، في بيان له، إنه سيتم صرف مكافأة 50 ألف جنيه لعمال أفضل محطة، كما سيتم صرف مكافأة عشرة آلاف جنيه لطاقم سفري أفضل قطار، ومكافأة عشرة آلاف جنيه آخرى لعمال النظافة بالورشة التي ينطلق منها أفضل قطار.

    وأشار إلى أن إجراء مثل هذه المسابقات، يخلق تنافس بين العاملين لظهور المحطات والقطارات بالمظهر الحضاري وتقديم خدمة أفضل لجمهور ركاب السكك الحديد.

    ولفت إلى أنه سيعلن قريبًا عن مبادرة لنظافة السكة الحديد والمزلقانات بالمحافظات، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات خلال فترة إجازة الصيف، موضحا إنه سيكون هناك حوافز للمشاركين أهمها فرص تعينهم بالشركة بعد حصولهم على الشهادة الدراسية وذلك لمشاركتهم الإيجابية في هذه المبادرة.

    وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

    محطة سكة حديد أمم أفريقيا 2019 رفعت حتاته مسابقة تنافسية

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