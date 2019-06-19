مصدر بـ"التموين" يكشف: هؤلاء فقط لن يعودوا لمنظومة الدعم

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم غلق باب تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة لحذف غير المستحقين، والمتاح عبر موقع دعم مصر، التابع لوزارة التموين، وذلك بعد أن تم إرجاء البت في التظلمات حتى الأول من يونيو الجاري عوضًا عن الأول من مايو الماضي.

وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لمصراوي- أنه تم قبول جميع طلبات المواطنين ممن تظلموا خلال الفترة الماضية فيما تم إيقاف أحقية صرف المقررات التموينية لمن تخلف عن التظلم ممن انطبق عليهم إحدى المعايير دون الخبز.

وتابع المصدر، أن التظلمات الخاصة بتحديث بيانات المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم في مكاتب التموين متاحة دون توقف في حالة تعرض أحد المواطنين للحذف لعدم وجود بيانات.

ونصت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، على استبعاد كل من "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهريًا أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".

فيما نصت معايير المرحلة الثالثة، على "حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

وكان أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أكد في تصريح سابق، أن باب تظلمات حذف غير المستحقين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير استبعاد المرحلتين الثانية والثالثة، مستمر دون توقف، مؤكدًا عدم تحديد موعد لغلق باب التظلمات.

وأضاف: "عدم حذف أو استبعاد أي من المقيدين بمنظومة الدعم ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير قبل إتاحة امكانية التظلم لهم"، مشيرًا إلى أنه في حال تخلف المواطنين عن التظلم يتم حرمانهم من صرف المقررات التموينية فقط دون الخبز إلا أنه تم غلق باب التظلمات.