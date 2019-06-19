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    نقيب الإعلاميين: مصر أكبر من الرد على مسرحية "أردوغان" الهزلية

    01:34 ص الأربعاء 19 يونيو 2019
    نقيب الإعلاميين: مصر أكبر من الرد على مسرحية "أردوغان" الهزلية

    الدكتور طارق سعدة

    كتب- مصطفى علي:

    استنكر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين ومجلس نقابتها، التصريحات الاستفزازية التي صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حول وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

    وأكد "سعدة"، أن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، متابعًا: "معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان".

    طارق سعدة نقيب الإعلاميين أردوغان تصريحات استفزازية وفاة محمد مرسي
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