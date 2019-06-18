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    ​لجنة التاريخ بـ"الأعلى للثقافة" تناقش "مصر والحرب العالمية الأولى".. غدًا

    11:42 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    ​لجنة التاريخ بـ"الأعلى للثقافة" تناقش "مصر والحرب العالمية الأولى".. غدًا

    المجلس الأعلى للثقافة

    القاهرة - أ ش أ:

    تنظم لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مصر والحرب العالمية الأولى.. قراءة جديدة"، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

    ويشارك في الندوة - بحسب بيان للمجلس - عدد من المؤرخين والمتخصصين من بينهم الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والدكتور علي بركات عضو لجنة التاريخ، والدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة بنها، ويدير الندوة الدكتورة جمال شقرة - مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.

    هذا المحتوى من

    المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ الحرب العالمية الأولى دار الأوبرا

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