​لجنة التاريخ بـ"الأعلى للثقافة" تناقش "مصر والحرب العالمية الأولى".. غدًا

القاهرة - أ ش أ:

تنظم لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مصر والحرب العالمية الأولى.. قراءة جديدة"، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

ويشارك في الندوة - بحسب بيان للمجلس - عدد من المؤرخين والمتخصصين من بينهم الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والدكتور علي بركات عضو لجنة التاريخ، والدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة بنها، ويدير الندوة الدكتورة جمال شقرة - مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.