"مستقبل وطن": تصريحات أردوغان خروج عن اللياقة السياسية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أدان حزب مستقبل وطن، تصريحات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة خلال تعليقه على وفاة محمد مرسي.

ودعا الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - الرئيس التركي أن يولي جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة في علاقاتها الدولية المتذبذبة، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية، والتدخلات السافرة لأردوغان للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.

وأضاف "بدلا عن نهج أردوغان العدواني الذي ينتهجه حيال مصر منذ إسقاط نظام الإخوان الإرهابي، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، عليه توجيه ذلك الدعم إلى شعبه الذي يعاني من ديون دولته البالغة بحسب بيانات البنك المركزي التركي نحو 452.7 مليار دولار".

وأكد الحزب أن إرادة المصريين ستظل صلبة في وجهه أطماع أردوغان التي كانت على مقربة من أن تتحقق على يد الإخوان لولا أن أنقذ المصريون المنطقة، وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل لنظام أردوغان.