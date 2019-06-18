الأوقاف: صناديق النذور لم تتأثر بفتاوى "السلفيين".. والتبرعات في تزايد

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن فتاوى السلفيين الخاصة بتحريم الصلاة في مساجد الأضرحة، لم تؤثر على التبرعات المتدفقة على صناديق النذور.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن التبرعات لصناديق النذور في تزايد مستمر، وهذا يدل على مدى تعلق الناس بمساجد آل البيت، وأن فتاوى السفليين حول تحريم الصلاة بها، لم تجد قبولًا على الأرض.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن عميلة فتح صناديق النذور يتم تسجيلها بالصوت والصورة ضمانًا للشفافية، مشيرًا إلى أنه توجد لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القاهرة والمحافظة ومديرية الأمن، تشرف على عملية الفتح.

في الوقت نفسه، توقع وزير الأوقاف ارتفاع قيمة أموال صناديق النذور لتصل لـ 32 مليون جنيه هذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية.

وأوضح في بيان، أن إيرادات الأوقاف وصلت لـ 900 مليون جنيه، وتصرف على 3 مصارف (الدعوة وعمارة المساجد والبر العام).

وشهدت الفترة الماضية، فتاوى من بعض المحسوبين على التيار السلفي، بتحريم الصلاة في مساجد الأضرحة.

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين مستحبة، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة صحيحةٌ ومشروعةٌ، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة، ولم يقل بخلاف ذلك أحدٌ من العلماء المعتبرين سلفًا وخلفًا.