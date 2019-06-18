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    التنمية المحلية: أمم أفريقيا نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة

    09:46 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    التنمية المحلية: أمم أفريقيا نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة

    مؤتمر المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة

    كتب- محمد نصار:

    قال وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تحرص على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية.

    وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة" اليوم الثلاثاء: "بطولة كأس الأمم الأفريقية نموذج للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة".

    وأكد أنه تم تعزيز دور مصر في المدن الأفريقية من خلال انتخاب مصر لعضوية المنظمة، ومن المقرر افتتاح الفرع الإقليمي لدول شمال أفريقيا بالقاهرة غدًا.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس محلس الوزراء، افتتح اليوم مؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.

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