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    "مدبولي" يتفقد معرضاً لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن الجديدة

    09:07 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    "مدبولي" يتفقد معرضاً لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن الجديدة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

    القاهرة - أ ش أ:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش حضوره مؤتمر "المدن الافريقية ..قاطرة التنمية المستدامة"، معرضا يضم منتجات الحرف اليدوية والتراثية، من محافظات الوادي الجديد، والقاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، وقنا، وعدد آخر من المحافظات.

    وقام رئيس الوزراء بجولة أيضا في جناح خاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعرض أبرز المشروعات، خاصة من المدن الجديدة ، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وجناح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوضيح جهود البرنامج في تقديم المساعدة والدعم في البلدان الأفريقية بهدف التنمية، وكذا جناح لجهود الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وتفقد أيضا جناحاً خاصاً بمواصلات مصر لعرض نتائج هذه التجربة الإيجابية الناجحة في توفير وسائل إنتقال حديثة للمواطنين في مصر.

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    Asha
    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المدن الجديدة وزارة الإسكان

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