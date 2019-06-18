نشاط للرياح والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام الربيع (بيان بالدرجات)

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام الثلاثة المقبلة "الأربعاء ـ الخميس ـ الجمعة"، تزامنًا مع نهاية فصل الربيع، قبل بداية فصل الصيف رسمياً يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 32 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 22

الوجه البحري والقاهرة 39 25

جنوب سيناء والغردقة 39 28

شمال الصعيد 41 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 28

طقس الخميس

يسود يوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط أحيانا على القاهرة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 31 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 22

الوجه البحري والقاهرة 40 26

جنوب سيناء والغردقة 39 28

شمال الصعيد 44 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 30

طقس الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المقرر أن يسود يوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحل المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 30 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 22

الوجه البحري والقاهرة 38 26

جنوب سيناء والغردقة 40 29

شمال الصعيد 42 28

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 46 32