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    "الري": إزالة 26 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

    08:14 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    "الري": إزالة 26 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

    إزالة التعديات - أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الري حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات الغربية، والبحيرة، وقنا.

    أسفرت الحملة عن إزالة 26 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 46098 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

    هذا المحتوى من

    Asha
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