طوارئ بجمارك مطار القاهرة لاستقبال الفرق المشاركة في "كان"

كتب - طه عبيد:

قررت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، رفع درجات الاستعداد القصوى؛ لاستقبال الفرق المشاركة والجماهير والسياح القادمين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) مصر 2019؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، وتذليل كافة المعوقات الجمركية التي قد تواجههم بالمطار.

وحرص مأمورو الجمارك على التواجد بصالة 4 بمطار القاهرة والمخصصة لاستقبال المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة، وتم وضع لافتات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، وأعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة ستاد كرة قدم، علاوة على وجود التميمة الخاصة بالبطولة (توت)، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها.

وأوضحت مصادر بجمارك المطار، أنه تم تدعيم صالات المطار بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، وتشغيل أجهزة أشعة (إكس راي) حديثة؛ لمراعاة التيسير على القادمين، وإنهاء الإجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية.

وألغت إدارة الجمارك الإجازات والراحات للعاملين، وتم تكثيف ورديات العمل وزيادة أعداد المأمورين بها، والتشديد على حسن معاملة جميع القادمين، وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذل أقصى الجهود؛ للعمل على راحتهم، وقد تم إعداد خطة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المتعلقات الخاصة والسلع والهدايا الواردة بصحبة الفرق المشاركة والسائحين والجماهير القادمة؛ بهدف تجنيبهم الإرهاق بعد رحلة السفر.