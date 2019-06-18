البيئة تعقد "مؤتمر النقل المستدام في مصر" بالتعاون مع "سيداري"

القاهرة - أ ش أ:

عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) المؤتمر الدولى بالقاهرة " النقل المستدام فى مصر 2019 – لوقود نظيف وخارطة الطريق منخفضة الكبريت لصناعة التكرير فى مصر " ، بحضور ممثلى الشركات المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من القيادات والجهات المعنية .

وأكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، خلال كلمته بالمؤتمر والتى ألقاها نيابة عن وزيرة البيئة، ان المؤتمر يهدف إلى اقتراح خارطة طريق لصناعة التكرير لتحقيق وقود الديزل منخفض الكبريت من أجل الفوائد البيئية والصحية الضمنية، وكذلك المساهمة فى القدرة التنافسية لهذا القطاع وعرض التجارب الدولية وعرض حالة جودة الوقود فى مصر ومناقشة الإستعداد لتقديم معايير محسنة.

وأضاف أن المؤتمر يعد امتدادا لسلسلة التعاون مع سيداري في مجال النقل المستدام و دراسة خطط و سبل تحسين جودة الهواء فسياسة تحسين جودة الوقود أحد السياسات الفاعله في هذا الشأن.

وأشار إلى أن قطاع النقل على مستوى جمهورية مصر العربية يأخذ حالياً حيزاً هاماً من اهتمام الدولة ودعم القيادة السياسية لدوره الهام في التنمية الحضرية، ويتمثل ذلك في المشروعات القومية المتعددة للطرق وتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة لرفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على مجمل المجتمع المصري والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفاً شاملاً، لذا ألزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير٢٠١٤ الذي يتوافق توافقاً كبيراً مع فلسفة ومبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.