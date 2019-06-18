رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولى لقسم التشريح بكلية الطب

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولي الأول لقسم التشريح بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الطرق الحديثة لتدريس وتعليم التشريح"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

حضر الافتتاح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب البنات.

وأشاد المحرصاوي بما حققه قطاع الطب بجامعة الأزهر من إنجازات علمية وخدمات مجتمعية، مثمنا جهود كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والتي كانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وثمن الجهود العلمية التى يقوم عليها قسم التشريح وعلم الأجنة بطب بنات الأزهر بالقاهرة، مشيدا بالحراك العلمي للمؤتمر الذي يقام بمشاركة أساتذة الطب بالجامعات المصرية، إضافة لمشاركة العديد من الخبراء الأجانب من مختلف دول العالم.

وأكد أن جامعة الأزهر هي واحدة من أعرق الجامعات على مستوى العالم، وتسير بخطى واثقة وثابتة في خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطب بها ومنظومة البحث العلمي وتطوير المستشفيات والمراكز البحثية التابعة لها، والعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به من بحث علمي وتقنيات حديثة وندوات ومؤتمرات تصب جميعها في دفع عجلة البحث العلمي والعملية التعليمية والمشاركة في التنمية المجتمعية.

ويشارك بالمؤتمر كوكبة من كبار أساتذة التشريح وعلم الأجنة بجامعات الصين، منها "جامعة داليان" و"جامعة شاندونج"، وكذلك علماء الجامعات المصرية الزقازيق والطب العسكري والأزهر.

وتم تقسيم المؤتمر إلى عدة جلسات تكاملية لمناقشة الجديد في علم التشريح والأجنة وطرق التدريس في ضوء الاستعاضة عن الجثامين المحفوظة بالفورمالين بالجثامين المعالجة بطريقه البلاستينويد، وكيفية تجهيزها، وكذلك كيفية الاستعانة بجهاز المحاكاة التشريحي والشاشة الرقمية في التغلب علي صعوبة فهم علم التشريح والأجنة.