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    رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية"

    07:42 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية"

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.

    كانت وزارة التنمية المحلية، نظمت بداية من أمس الاثنين، سلسلة من الفعاليات المشتركة مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019، بمناسبة استضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذي "لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية".

    وستجري عدد من الفاعليات والاجتماعات على هامش انعقاد دورة المجلس التنفيذي حيث سيتم عقد اجتماع لأعضاء إقليم شمال افريقيا بمناسبة افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة. كما سينعقد المكتب التنفيذي لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا.

    يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية وزارة التنمية المحلية

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