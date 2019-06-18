الزراعة: إحالة 6 مسئولين بالإصلاح الزراعي إلى النيابة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف، ومدير الملكية والحيازة بالمديرية، ومدير المنطقة، ومفتش الملكية والحيازة، ومدير منطقة الفشن، ومفتش المنطقة إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق في عدد من المخالفات التي كشفت عنها لجنة مراجعة أعمال الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة التي عرضها المستشار القانوني للوزارة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على وزير الزراعة، شملت عددًا من المخالفات، منها القصور في الأداء والإجراءات القانونية، سواء لإزالة التعديات، أو تحصيل مستحقات الهيئة.

وتضمنت المخالفات ايضا التراخي أو التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملفات وضع اليد وتحصيل المستحقات، فضلا عن عدم تسليم مساحة أرض تم بيعها بالمزاد العلني، للراسي عليه المزاد لوجود تعدي علي تلك المساحة، فضلا عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مساحات ولاية الهيئة وعرضها للبيع بالمزاد العلني.