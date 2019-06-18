"الري": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على مجرى النيل

القاهرة - أ ش أ:

أكدت وزارة الموارد المائية والري، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة الأنشطة المخالفة، والتراخيص المبنية، وكذلك تكثيف حملات الإزالات للتعديات على نهر النيل، ورفع معدلات الإنجاز وأي مخالفة في مهدها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، ورئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة الكبرى، ومدير عام نيل القاهرة الكبرى، ومجموعة من المهندسين والعاملين بإدارة نيل القاهرة الكبرى، في وجود رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

وتم - خلال الاجتماع - التأكيد على زيادة واستمرار الحملات الليلية التي كان لها الأثر الكبير في السيطرة على التعديات، والتأكيد على مراجعة كافة الأنشطة ، وتحصيل مستحقات الدولة أولا بأول ، ورفع نسب الإيجار.

وشدد وزير الري على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة القطاع ، والإدارة المركزية للشئون القانونية ، وأيضا الإدارة المركزية للأمن ، وكافة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة شرطة المسطحات المائية، وتوعية العاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل ، ومراجعة موقف تحصيل مستحقات الدولة ، وتنشيط ودفع حملات الإزالة وموقف التراخيص لكافة الأنشطة على مجرى نهر النيل.