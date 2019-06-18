تفاصيل زيارة السيسي للبرلمان البيلاروسي: نقطة انطلاق لتطوير العلاقات

مينسك - أ ش أ:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للبرلمان البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، تفعيل أُطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا.

وجاءت زيارة الرئيس السيسي للبرلمان في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية لبيلاروسيا، وكان في استقباله رئيسا غرفتي البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس السيسي إلى مينسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي، أكدا حرص بلادهما على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية، التي شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، الذي حظي بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجالات التعليم العالي والفني والعلوم والثقافة والسياحة والصناعة.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وكذا الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيسا غرفتي البرلمان البيلاروسي جهود مصر الكبيرة في هذا الصدد، علي نحو رسخ دورها كركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.