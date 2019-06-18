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    بتأخير 20 دقيقة.. السكة الحديد: السيطرة على حريق في قطار بمحطة كفر الدوار

    06:28 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    بتأخير 20 دقيقة.. السكة الحديد: السيطرة على حريق في قطار بمحطة كفر الدوار

    أرشيفية

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تأخر قطار رقم 572 ركاب سياحي "الإسكندرية / بورسعيد"، بمحطة كفر الدوار؛ نتيجة حدوث دخنة مفاجأة بالكاوتش الفاصل بين عربة القوى والعربية رقم 1.

    وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه على الفور تم إخمادها بطفاية الحريق بمعرفة السائق.

    وأكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه على الفور تم الاستعداد بالقطار واستانف رحلته بتأخير 20 دقيقة دون حدوث أي تلفيات أو إصابات.

    وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

    السكة الحديد حريق إخماد حريق الحماية المدنية

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