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    الرئيس البيلاروسي يقلد الرئيس السيسي وسام صداقة الشعوب

    06:12 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    الرئيس البيلاروسي يقلد الرئيس السيسي وسام صداقة الشعوب

    الرئيس السيسي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

    مينسك - أ ش أ:

    قلد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وسام صداقة الشعوب ، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا.

    كما تم التوافق خلال لقاء القمة اليوم الثلاثاء، بين الرئيس السيسي ونظيره البلاروسي عَلى ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، تم التوافق علي إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك أسوةً بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، وذلك انعكاساً للزخم المتنامى بين الجانبين.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    بيلاروسيا السيسي وسام صداقة الشعوب ألكسندر لوكاتشينكو بسام راضي

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