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    بالصور.. السيسي يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة الصداقة

    06:03 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك خلالها رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك.

    وكان الرئيس السيسي أجرى مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته لبيلاروسيا.

    كما أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.​

    السيسي بيلاروسيا شجرة الصداقة رئيس بيلاروسيا مينسك

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