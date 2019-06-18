السيسي يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي لبحث تعزيز العلاقات

مينسك - أ ش أ:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان البيلاروسي، فلاديمير ميسنيكوفيتش رئيس مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى من البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية للدولة.

وتضم غرفة النواب 110 نواب يتم انتخابهم بالتصويت المباشر، وتشمل اختصاصاتها النظر في مشاريع القوانين، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، والموافقة على ترشيحات الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، وتقييم أداء الحكومة، والمباشرة بإجراءات حجب الثقة، إذا اقتضى الأمر.

كما التقى الرئيس السيسي في نفس الجلسة ميخائيل مياسنكوفيتش رئيس مجلس الجمهورية، والذي يعد الغرفة الأعلى للبرلمان، وهو جهة تمثيلية للأقاليم، ويضم 64 عضوا بواقع ثمانية أعضاء عن كل مقاطعة وثمانية عن العاصمة مينسك تنتخبهم المجالس المحلية، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء بتذكية من الرئيس. والمهمة الرئيسية لمجلس الجمهورية هي قبول أو رفض مشاريع القوانين التي تصادق عليها غرفة النواب.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي خلال اللقاء مع رئيسي غرفتي البرلمان دعم العلاقات البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.