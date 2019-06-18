النادي الإعلامي يطلق منصة "مسار" الرقمية لتدريب الصحفيين

كتب- مصراوي:

يطلق النادي الإعلامي بالمعهد المصري الدنماركي للحوار DEDI، الأحد 23 يونيو 2019، منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني، بهدف تدريب الصحفيين والإعلاميين المصريين، على استخدام أحدث تقنيات التعلمّ عن بعد عبر الإنترنت.

وتستهدف المنصة الرقمية تطوير المهارات والمعارف المهنية للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة، كما تسعى إلى إيجاد بيئة تعلّم غنية للمتدربين، يساهم فيها مجموعة من خبراء المهنة، بمختلف الموضوعات والتخصصات.

تبدأ "مسار" أولى دوراتها التدريبية تحت عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، للخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية. كذلك تمكنّهم من تطوير مهاراتهم لإنتاج مواد صحفية تتفادى تلك الأخطاء، بجودة عالية، وتقدّم خدمة لائقة للجمهور.

ومن المقرر فتح باب التسجيل لحضور الدورة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 ولمدة 10 أيام، على أن تبدأ الدورة التدريبية 5 يوليو المُقبل، وتكون متاحة لمدة شهر، حتى 5 أغسطس المقبل.

يُذكر أن النادي الإعلامي كان قد أطلق في عام 2015 "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، كما نظم عدة دورات تدريبية للصحفيين المصريين منها برنامج تدريب "صحافة العمق"، فضلاً عن عدد كبير من الجلسات التي ناقشت وضع مهنة الإعلام والصحافة وسبل تطويرها.

وفي أكتوبر الماضي، نظم النادي "منتدى إعلام مصر" تحت شعار "عصر ما بعد المعلومات"، وناقش خلاله عدد كبير من الخبراء أبرز قضايا المهنة بحضور 500 مشارك، ويستعد لإطلاق النسخة الثانية من المنتدى أكتوبر المقبل.