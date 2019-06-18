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    جميع الاحتمالات مفتوحة.. الأعلى للإعلام يكشف عن إجراءات التحقيق مع ميدو

    05:20 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    جميع الاحتمالات مفتوحة.. الأعلى للإعلام يكشف عن إجراءات التحقيق مع ميدو

    أحمد حسام ميدو

    كتب- مصطفى علي:

    يمثل أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة ونجم الزمالك السابق، غدا الأربعاء، أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بحضور مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

    وأرسل المجلس استدعاءً رسميًا لـ"ميدو"، أمس، قائلاً: "إن ذلك جاء بمناسبة نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عبر "فيسبوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام – وشهرته (ميدو) موادًا تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم".

    بدوره، أرسل المجلس خطابا اليوم إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفسار عما إذا حدث اختراق لصفحة ميدو لحسابه على فيسبوك من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

    وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى لمصراوي، إن جميع الاحتمالات مفتوحة إذا ثبت أن الصفحة لم تخترق، ويواجه اللاعب السابق عدة احتمالات، الأول تطبيق اللائحة فيما يخص الغرامات المالية والتي تصل إلى نحو نصف مليون جنيه، والثاني إحالته للنائب العام إذا ارتأى المجلس أن المخالفة الجسيمة وتمثل إهانة بالغة لقطاع كبير من المصريين، وفي هذه الحالة الحبس وجوبيًا لأنها تمثل جريمة تحريض على الكراهية.

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