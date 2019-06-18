الاستفادة من الطاقات البشرية.. تفاصيل لقاءات وزير التنمية المحلية بقيادات أفريقية

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية مجموعة من اللقاءات علي هامش اجتماعات مؤتمر " المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة" بالقاهرة والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من الشركاء الدوليين .

وعقد وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع كل من وزراء التنمية المحلية واللامركزية في كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الافارقة ، كما التقي شعراوي مع جان بيير مباسى السكرتير العام منظمة المدن والحكومات الافريقية .

وتناولت اللقاءات مناقشة التحديات والموضوعات المشتركة الخاصة بالمحليات وتبادل الآراء بهدف الوصول الي حلول للتحديات التي تواجه القارة الافريقية .

وأكد أهمية الاستفادة من الطاقات البشرية في القارة الافريقية خاصة طاقات الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للقارة ، لافتاً الي ضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك واطلاق الابداع لأفكار الشباب والاستفادة من العقول الافريقية المتميزة والحد من هجرتها للمساعدة في خلق مجتمعات اقتصادية قوية .

وأشار الوزير إلي ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة ودورها الهام في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة لافتاً الي أهمية مدينة الاثاث بدمياط والتي تمثل كيان اقتصادي متكامل يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الافريقية .

ولفت الوزير الي ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الافريقية تعتمد علي الشباب والمرأة مؤكداً تميز المرأة الافريقية بقدرتها علي مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة المصرية والافريقية باعتبارها فاعل أساسي في صناعة مستقبلها مشيراً الي انه تم تأسيس الفرع المصري لشبكة النساء المحليات برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اهتداء بمبادئ الشبكة الافريقية وستطرح الشبكة تصوراتها في مجالات مدن افريقية بدون اطفال الشوارع وعدم العنف ضد المرأة ودعم المرأة الافريقية اقتصادياً .

وأشار إلي تطلع مصر أن تكون بطولة كأس الأمم الافريقية خير مثال للتعاون بين جميع شعوب القارة الافريقية خاصة وان الرياضة هي أحد الركائز الاساسية لتجميع الشعوب مؤكداً ان الشباب الافريقي هم أمل المستقبل والذين سيحققون استراتيجية افريقيا 2063 .

وأوضح الوزير، أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال العام الحالي تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات منها مؤتمر الشباب واختيار أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ واستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل .

وأضاف أن مصر تدعم تطبيق اللامركزية مؤكداً أننا بصدد اصدار قانون جديد للإدارة المحلية يركز علي منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات المصرية ، وأكد الوزير أنه سيتم تدريب العاملين في مجال المحليات والاستفادة من خبرات الدول المشابهة للنظام المحلي المصري .

وتناول لقاء جان بيير مباسى السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA" الإستعدادات الخاصة بافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة غدا الأربعاء وخطة الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المقر رسمياً .

وأكد أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين ، ومن جانبه أكد جان بيير سكرتير عام المنظمة على أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقيى ، مؤكداً على أهمية دعم اللامركزية ، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر .

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر الافريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم ،كما اشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في الانتهاء من مقر اقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة .