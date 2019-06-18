"تطوير طرق وشاشات عرض مجانية".. كيف استعدت محافظة الجيزة للأمم الإفريقية؟

كتب- إسلام ضيف:

استعدت محافظة الجيزة، لاستقبال كأس الأمم الإفريقية، والذي تستضيفه مصر من السبت المُقبل 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بـ4 محافظات هي القاهرة، السويس، الإسكندرية، الإسماعيلية.

ورغم عدم احتضان "الجيزة" لأي من المباريات التي ستجرى بالبطولة إلا أنها تأمل في جذب المشجعين القادمين من خارج مصر لحضور البطولة، خاصة زائري المناطق الأثرية التي تحتضنها المحافظة، وتوفير سُبل الراحة لهم.

وقال اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة إن المحافظة دأبت على تطوير شوارعها التي تشهد كثافة مرورية طوال الفترة الماضية.

وأوضح بدران لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المحافظة خصصت ميزانية لرصف الطرق بأماكن مثل: اللبيني، الوراق، كرداسة، ترعة بعدالعال، وبولاق، بلغت نصف مليار جنيه تقريبًا، بجانب توفير الإنارة في شوارع المحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة إلى تطوير شارع الأهرام بالكامل باعتباره أحد الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى به ودعمها بالنباتات والأشجار وتركيب انترلوك للأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وإصلاح البلدورات والآجزاء المتهالكة فى الرصف مع انشاء عناصر جمالية لإضفاء الشكل الجمالي للشارع.

وكان محافظ الجيزة قد أعلن أن أعمال تطوير شارع الأهرام تمتد على مسافة 10 كم بدءًا من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل، مرورًا بميدان الرماية باعتباره أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وفق بيان سابق بالاستمرار في رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية بالمحافظة وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

وخصصت المحافظة 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 مجانًا دون مقابل مادي.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووّجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور، إضافة إلى التأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة، والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس، وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين، للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.