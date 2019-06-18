السبت.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضا فنيا عن جبال مصر والسعودية بقاعة صلاح طاهر

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضا فنيا عن جبال مصر والسعودية السبت المقبل بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

ويضم المعرض الفني للدكتورة ريهام الشربيني -الذي يستمر حتى يوم ٢٨ يونيو الجاري ويقام تحت عنوان: "طبيعة جبلية بين مصر والسعودية"- 25 لوحة منفذة بالألوان الزيتية، المائية، الأكليرك والباستيل لسلسلة جبال البحر الأحمر المشتركة بين مصر والسعودية والتي تتميز بانسيابية الأحجار وتدرجها اللوني،وتمتزج مع عناصر الطبيعة المحيطة لتشكل تكوينات بصرية جذابة.

يذكر أن ريهام الشربيني أستاذ مساعد في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حصلت على درجة البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ودرجة الماجستير من الكلية الملكية للفنون ببروكسل في بلجيكا ودرجة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 2009.

وشاركت الشربيني، في أكثر من 30 معرضا جماعيا محليا ودوليا،وأقامت 6معارض خاصة، وحصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، لها مقتنيات خاصة في عدد من أهم الأماكن من بينها السفارة الايطالية بالقاهرة، دار الأوبرا المصرية،متحف كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون والتصاميم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ، كما أنها تعد عضوا بنقابة الفنانين التشكيلين المصريين وعدد من المنظمات المتخصصة من بينها جماعة مصورات الفنون الجميلة والجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم .