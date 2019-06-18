السبت.. جامعة القاهرة تطلق النسخة الثالثة من معسكر "قادة المستقبل"

القاهرة- أ ش أ:

تُطلق جامعة القاهرة، يوم السبت المُقبل، معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة، والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وتُقام فعاليات المعسكر خلال الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس القادم بملاعب الجامعة، ويتضمن 6 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة، بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام لإجراء حوارات مع الطلاب، كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.

ويشهد رئيس الجامعة، يوم الأحد المقبل، فعاليات الفوج الأول، ويلتقي الطلاب ويُجري حوارًا موسعًا معهم.

وقال الخشت إن معسكر "قادة المستقبل" يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأكد أن تطوير العقل المصري ضروري لتحقيق النهضة والتقدم، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدى شبابها، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، والمساهمة في بناء المجتمع.