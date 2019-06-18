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    فريق طبي بمستشفى مصر للطيران ينجح في تركيب منظم ثلاثي دائم لضربات القلب لمريض

    04:55 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    فريق طبي بمستشفى مصر للطيران ينجح في تركيب منظم ثلاثي دائم لضربات القلب لمريض

    مستشفى مصر للطيران

    القاهرة- أ ش أ:

    قال رئيس مستشفي مصر للطيران للخدمات الطبية الدكتور أشرف القاضي إن فريقا طبيا نجح في تركيب منظم ثلاثي دائم لضربات القلب لواحد من أسر العاملين بمصر للطيران.

    وأوضح الدكتور القاضي، اليوم الثلاثاء، أن الحالة تعد من الحالات الصعبة وكانت تعاني من خطر التوقف الحاد لعضلة القلب الناتج عن اضطراب كهربائية القلب.

    وأضاف أن الفريق الطبي عمل تحت إشراف الدكتورة هيام الدمنهوري أستاذ كهروفسيولوجية القلب وأمراض القلب بجامعة عين شمس وأحد الكوادر الواعدة في المستشفى الدكتور محمد مدحت، وذلك في إطار اهتمام مستشفى مصر للطيران بالاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين في المساهمة في علاج المرضى ونقل الخبرات لتعليم وتدريب أطباء من الشباب الواعد وإعدادهم للقيام بأدق العمليات.

    وأشار بيان لمصر للطيران اليوم أن هذه كانت أول مره يجري هذه العملية واحد من خارج الأعداد القليلة من الاستشاريين في هذا التخصص وبنجاح كامل.

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