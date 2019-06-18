مدبولي يلتقي وزيرة الثقافة لمتابعة جهود بناء الإنسان المصري

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة الثقافة، لمتابعة أنشطة الوزارة وجهود الوزارة المتنوعة والهادفة الى بناء الانسان.

واستعرضت وزيرة الثقافة، أنشطة الوزارة في الفترة الحالية، موضحة الانتهاء من أعمال وتجهيزات متحف أديب نوبل "نجيب محفوظ" تمهيداً لافتتاحه، بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، إلى جانب متابعة سير الأعمال بمتحف قيادة الثورة والتى تتم حاليا، وسيتم خلال أيام إفتتاح مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيروت، وسيتم تزويده بعدد كبير من الكتب والمؤلفات، وسيكون هذا المقر مركزاً للأنشطة الثقافية المختلفة.

ونوهت الوزيرة، أيضاً إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لبينالى فنون الطفل، والذي يعد هدية مصر إلى أطفال العالم، واستعدادات الوزارة للتصويت وإعلان جوائز الدولة، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

كما تم استعراض خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي لعودة المسارح والمكتبات المتنقلة، بما يضمن وصول المنتج الثقافي والأنشطة الإبداعية المتنوعة إلى المواطن، باعتبارها من القيم الإيجابية في المجتمع، وتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وتمت الإشارة إلى التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول العالم من خلال أنشطة تبادلية تعكس الريادة المصرية إقليميًا وعالميًا.

واستعرضت الوزيرة، الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة الصيف بجميع أنحاء مصر، وتشمل معارض للكتاب، وعروضا سينمائية ومسرحية، وحفلات فنية ومعارض تشكيلية، وأمسيات أدبية وشعرية، وغيرها، هذا إلى جانب افتتاح بيتى ثقافة رأس حدربة وأبرق، وقصر ثقافة وادى النطرون.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 649 قصرًا، لتعظيم الاستفادة الكاملة من هذه القصور.

وقدمت وزيرة الثقافة عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصرالتي تقام تحت شعار "خليك ورا حلمك"، والتي تتضمن مسابقة الغناء، والعزف الجماعي، والعمل الفني المتكامل (كلمات، وألحان، وتوزيع، وغناء)، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المصريين، وتحقيق العدالة الثقافية في المجتمع من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في مختلف مجالات الفنون وتحفيز المشاركين بتطوير وتنمية مواهبهم.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن المبادرة تستهدف فئات الأطفال من سن 7 إلى 16 سنة، والشباب من سن 17 سنة إلى 35 سنة، وذوي القدرات الخاصة بدون اشتراط لسن معينة، خاصة أن أحد أهداف المسابقة هو دمج ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الثقافية بالمجتمع، وإتاحة فرص مساوية لهم، منوهة إلي انه سيتم الإعلان في اول أغسطس عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.

وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء، بأن يتم تبني هذه المواهب، التي تفوز بالمسابقات ودعمهم نظراً لكونهم يمثلون إحدى أدوات قوتنا الناعمة، مؤكداً أهمية المسابقة خاصة وأنها تتوافق مع أهداف الاستراتيجية العامة للتنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030 .